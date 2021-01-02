بلدية مسلمون بتيبازة القضاء على أربعة (04) إرهابيين

في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية، بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2021، من القضاء على أربعة (04) إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، بندقية رشاشة من نوع (RPK) و(02) بندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

أثناء هذه العملية، التي لاتزال متواصلة، استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق. وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي المرحومين وأقاربهم، وإلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جنانه.

تأتي هذه العملية مع بداية سنة 2021 التي ستكون، بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجددا حرص وعزم قواتنا المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.