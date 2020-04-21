بلدية عين أمناس خارج نطاق التغطية

تعاني أقصى ولايات الجنوب الكبير ايليزي عزلة و تهميش و إنعدام لبنية تحتية في أغلب مناطق الولاية ، في وقت فضلت السلطات الوصية الصمت عوض التحرك على جميع الأصعدة لتفكيك طلاسم الملفات المعقدة .

كثرت شكاوي سكان بلدية عين امناس بايليزي من مشاكل كانت و لا تزال تؤرقهم دون أن تلقى شكاويهم صدى لدى المسؤولين المحليين أو السلطات العليا بالبلاد رغم زيارتهم الميدانية و إستطلاعهم عن كثب لجمود جل المشاريع بعين أمناس خاصة ، حيث ساهمت جملة من العوامل في إقصائها و عزلتها في شتى المجالات ، و قد عبر المواطنين عن إستيائهم من الحالة المزرية .

و في ذات السياق فأغلب معاناة سكان المنطقة السالفة الذكر تنحصر في معالجة مياه الشرب المالحة و تكييفها من أجل ملائمتها للاستهلاك بعدما كلفهم التماطل في ذلك إلى استهلاكها أو دفع ثمن تعبئة لترات من الماء العذب لمن استطاع لذلك سبيلا ، و من جهة أخرى ، تنعدم بالمنطقة المرافق الترفيهية و الرياضية قبرت روح المواهب لدى الأطفال الذين لم يجدوا فضاءا مناسبا لممارستها و إبرازها و من ثم تشريف محلي أو وطني كل حسب دائرة إهتمامه و أمام الوضع الراهن تخلى العديد منهم عن ممارسة هواياتهم فيما تمسك القليل منهم بها في ظروف و جو بعيدين عن أصول أي حرفة أو هواية في ظل إنعدام كلي للتحفيز أو المنافسات حتى ما بين الأحياء .

إستياء سكان عين امناس بايليزي لم يقتصر عن إنعدام المرفقين الرياضي و الترفيهي بل تعداه إلى عالم البطالة الخانقة لدى الشباب ، مع العلم بأن عين امناس تتوفر على شركات وطنية عاملة تحت وصاية المجمع النفطي العملاق سوناطراك ، في حين أن نسبة كبيرة من العمال يتم إستقطابها من خارج الولاية ايليزي ، ما اعتبروه إستهانة باليد العاملة المحلية ، و ذلك ما يتنافى و تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي تنص على الإهتمام في قضية التشغيل بأبناء المنطقة و منحهم الأولوية في التوظيف بالشركات المتربعة على محيط ولايتهم ، كما أمر بتكوين الشباب الغير حاصلين على شهادات في الإختصاص للرفع من مستوى الكفاءات المطلوبة في الشركات .

وفي موضوع متصل فقد ناشد في الأخيرسكان عين امناس بايليزي في تصريح لهم مع يومية “الوسط”الوزير الأول بضرورة التدخل العاجل لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم من أجل برمجة زيارة ميدانية خاصة للمنطقة للوقوف عن كثب عند حجم معاناتهم و إنشغالاتهم التي لا تتعدى حقوقا مشروعة للمواطن .

من جهة ثانية فقد تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إدراج منطقة عين امناس ضمن مناطق الظل التي عددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة بالولاة لانتشالهم من براثن التخلف التنموي .

نجاة ،ح