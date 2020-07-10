بلديات مقاطعة بئر توتة تمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن العمومية

قررت اليوم الخميس بلديات المقاطعة الإدارية بئر توتة الثلاثة (بئر توتة و تسالة المرجة و أولاد شبل) منع بيع أضاحي العيد بالأماكن العمومية و الشوارع للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حسبما أفاد به بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية بالفايسبوك أن بلدية بئر توتة أصدرت قرارا “يمنع منعا باتا بيع أضاحي العيد في الشوارع والساحات والأماكن العمومية عبر إقليم البلدية من 08 جويلية الجاري إلى غاية 6 أوت القادم”.

كما أصدرت بلدية أولاد الشبل بدورها قرارا ينص على “منع بيع الأضاحي في الفضاءات عبر إقليم البلدية”.

ومن جهتها أصدرت بلدية تسالة المرجة قرارا يتعلق ب”منع مؤقت شامل لعملية بيع وتجارة المواشي في الأماكن العمومية (ساحات عمومية، حواف الطرقات، أملاك عمومية، قطع أراضي عمومية، الأحياء السكنية أو ما جاورها …إلخ) والفضاءات الخاصة منها المخصصة كنقاط بيع مرخصة وغير المرخصة وذلك على مستوى تراب البلدية.

وجاء في القرارات الثلاثة أن عدم الامتثال لهذه القرارات سينجر عنه متابعات جزائية طبقا للقوانين السارية، يخلص ذات البيان.