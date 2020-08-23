بلخضر : يتوجب على الزوايا والجمعيات الدينية التصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 332

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر ، الأحد، ببرج بوعريريج أنه “يتوجب على الزوايا والجمعيات الدينية أن تتصدى لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع”.

وأبرز السيد بلخضر خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا و المدارس القرآنية و الجمعيات الدينية بمقر الولاية “ضرورة مواجهة كل دعاة الفتنة من خلال التمسك بديننا الإسلامي السمح الذي يسع الجميع و توعية المواطن بالتصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة في المجتمع و الشروع في إرساء أسس الجزائر الجديدة”.

وذكر في هذا السياق بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للزوايا و الجمعيات الدينية لما تمثله من “رمزية دينية مبنية على مرجعية قوامها وحدة الوطن و تماسكه”.

كما ثمن السيد بلخضر في ختام مداخلته الدور الذي تقوم به الجمعيات الدينية و ذلك في إطار المجهود الوطني الرامي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 من خلال نشاطها التضامني.

وتخلل اللقاء نقاش طرح خلاله ممثلو الجمعيات الدينية و الزوايا جملة من الانشغالات التي تندرج في إطار المسعى الرامي إلى ترقيتها لكي تلعب الدور المنوط بها في المجتمع على أكمل وجه.

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