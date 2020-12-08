بلحيمر يتهم البرلمان الأوروبي بخدمة أطراف معينة

بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مرتزقة

جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر،رفضه للمواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن اللائحة للجزائر لخدمة لمصالح أطراف معينة.

ندد وزير الاتصال عمار بلحيمر في حوار مع موقع الروسي “سبوتنيك عربي ” مع باللائحة البرلمان الأوروبي، لافتتا أن اللائحة تعكس المخططات الفاشلة التي حيكت ضد الجزائر من طرف أطراف خارجية تحاول ضرب استقرار الجزائر ،وزعزعته مستهدفة بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي حامي الدولة الأمة وسيادتها ،وضامن أمنها واستقرارها.

فتح الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمرعلى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي معتبرا أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يؤدون دورالمرتزقة لصالح لوبيات معروفة، هدفها الأساسي هو القضاء على ما تبقى من الدول في أفريقيا والعالم العربي، وأمريكا اللاتينية، وكذا آسيا عن طريق زرع الفتنة فيها بين الحاكم ،والمحكوم، وممارسة الضغوط عليها بشتى الطرق وتشويه صورتها على المستوى المحلي والدولي.

وأشارعمار بلحيمر أن اللوائح غير الإلزامية التي يصدرها البرلمان الأوروبي تندرج في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار الدول النامية ومواقفها الثابتة اتجاه القصايا العادلة، من أجل إشباع أطماع توسعية بحتة، واستغلال ثروات تلك الدول النامية دون أن تضطر تلك القوى الخفية التي تحرك دمى البرلمان الأوروبي وغيره، لاستعمال القوة العسكرية.

و رفض وزير الاتصال الخوض مطولا في قضية افتتاح الإمارات والبحرين قنصليات في مدينة العيون، قائلا :” من حيث المبدأ، الجزائرلا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبارأنّ قضية الصحراء الغربية تظلّ قضية تصفية استعمار،وأنّ الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.

و رافع الناطق باسم الحكومة لصالح تطبيق القرارات الأممية بخصوص الحل السياسي الذي يفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية مع تفعيل دور الاتحاد الإفريقي، عن طريق إعادة إحياء دور مجلس السلم و الأمن الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة هذه القضية.

إيمان لواس