بلحيمر يتعهد بتطهير الصحافة من القوى غير الإعلامية

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر أمس الثلاثاء عزم الحكومة على تحقيق مسعى إرساء صحافة محترفة ومستقلة والتخلص من القوى غير الإعلامية المسيطرة على المشهد الإعلامي وهو أحد التزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي

وشدد الوزير بلحيمر في كلمته خلال لقائه مع نقابات الصحفيين وشركاء المهنة بالمدرسة الوطنية للفندقة بعين البنيان على تمسك الحكومة بتحقيق ذلك عن طريق هدفيين والتي ضرورة تطهير علاقات العمل عن طريق اتفاقيات فرعية مع متابعة وضعية الصحفيين المهنية والاجتماعية، ثم العمل على الخروج من مناطق الظل والتخلص من القوى غير الإعلامية، والتخلص من العمل غير المصرح به والتمويل غير المشروع مضيفا في هذا الصدد مع وضع حد للابتزاز وعدم الارتباط بقوى أجنبية مشبوهة واعتبر الوزير لقاءه مع ممثلي الصحافة منطلقا تأسيسيا لحوار هادف ومسؤول وتأكيد على مسعى لعمل تشاركي دائم نابع من الالتزام السادس لرئيس الجمهورية من أجل إرساء صحافة حرة بدون قيود يحكمها القانون القانون وذلك في إطار ممارسة عادلة للحريات، وأضاف في هذا السياق قائلا “نحن شركاء نعمل سويا على إرساء قواعد حرة متحررة مع تنظيم المهنة وإخراجها من الفوضى وما يترتب عنها من تجاوزات ومصالح غير شرعية”

باية ع