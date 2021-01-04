بلحيمر: هناك أطراف ستحاسب أمام الرأي العام

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الادعاءات بوجود قيود على العمل الإعلامي بالجزائر.

وقال إن بعض النصوص القانونية التي تعيد الاعتبار للعمل الإعلامي المهني المحترف اعتبرت في نظر البعض قيودا.

ويرى الوزير أن هذا دليل على أن الكثير من المتخندقين وراء الريع الإعلاني والمتقمصين لأدوار إعلامية لتمرير مخططات مشبوهة.

وأوضح أنه قد تمت محاصرتهم، وباتوا قريبين من الخروج إلى المحاسبة أمام الرأي العام بمجرد تطهير المجال الإعلامي.

وأضاف “أما ما يسميه البعض حبس الصحفيين فهذا أمر خاضع للقانون ولا يوجد شخص تم حبسه بالتعبير عن رأيه كإعلامي”.