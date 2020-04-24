بلحيمر : تنسيق محكم بين الجزائر والسعودية بخصوص أسعار النفط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن زيارة الرئيس تبون إلى السعودية كانت رسالة واضحة، مبرزا الدور الذي لعبته المملكة في قرار خفض إنتاج النفط خلال اجتماع “أوبك” الأخير.

وقال وزير الاتصال، في حوار مع صحيفة “الرياض” السعودية، نشر اليوم الجمعة، إن العلاقات بين الجزائر والسعودية تسير نحو آفاق جديدة منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى السعودية في بداية توليه للحكم، وهي رسالة واضحة وبليغة جدا. مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي أسْمَنتٌ للأمّة العربية وقضاياها في كلّ المجالات وفي كلّ المواقع.

وفي هذا المنحى، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة بأن الدور الكبير الذي لعبته السعودية داخل بلدان “أوبك” وخارجها، يترجم أيضا التنسيق المحكم بين الجزائر والسعودية، والذي أفضى إلى عودة ارتفاع سعر النفط وبالتأكيد، مبرزا أن هذا التعاون سيتعزز في مجالات أخرى عديدة.