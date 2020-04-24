بلحيمر: الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة التي لاسقف لها سوى الأخلاقيات والقانون.

وأضاف بلحيمر في بيان له، أنه لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة، مضيفا أن مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها.

وتابع يقول” في جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته، حيث لا يمكن ان تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة.