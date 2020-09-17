بلحيمر: إلزام المؤسسات الإعلامية بتوجيه 2% من الأرباح لتكوين الصحفيين

كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الخميس، إلزام المؤسسات الإعلامية بتوجيه 2% من الأرباح لتكوين الصحفيين.

وقال وزير الاتصال، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الإعلام بحاجة ماسة الى التطهير.

وحول البرامج التلفزيونية في رمضان، أفاد الوزير أن بلادنا كانت السباقة في مكافحة النبذ والتطرف.

ودعا بلحيمر الاعلام الى التوعية ونبذ العنف ومحاربة خطاب الكراهية.

وفي السياق، كشف بلحيمر عن توقيع اتفاقية بين التلفزيون العمومي والمجلس الاسلامي الاعلى، لبث برامج حول حماية مرجعيتنا الدينية.