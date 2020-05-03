بلحيمر: إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي

كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر، أنه سيتم إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بمجرد إنقضاء فترة الحجر الصحي.

وأضاف في حوار له أمس مساء السبت للتلفزيون الجزائري، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و تأتي أيضا طبقا لمسعى الحوار التشاركي و التسامحي.

وأضاف الوزير أن المبادرة تضم عشر ورشات، وتم تنظيم ورشتين وتوقفت بسبب جائحة كورونا.

في حوار له مساء السبت للتلفزيون الجزائري, بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, كشف الوزير الاعلام والتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد: عمار بلحيمر أنه سيتم “الشروع بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي, في العودة الى ورشات إصلاح قطاع الاعلام” التي تم الاعلان عنها شهر يناير المنصرم.

ولقد لخصنا مداخلته في النقاط التالية:

📌إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي

📌 المبادرة تضم عشر ورشات علما أنه تم شهر فبراير الماضي تنظيم ورشة خصصت ل”الصحافة الالكترونية”.

📌التوفيق بين الحرية والمسؤولية الاعلامية. وتحت عنوان “اجماع مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة لحرية الصحافة” ستسلط هذه الورشة الضوء على مسألة “التوفيق بين الحرية و المسؤولية في الممارسة الإعلامية مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي” .

📌الورشة الثانية تتطرق الى مسألة “ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي و أخلقة الممارسة الصحفية”

📌 الورشة الثالثة لمشكل الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الاتصال والإعلام عموما وهو الأمر الذي “يتطلب إعادة النظر” في تنظيم الصحافة المكتوبة, الالكترونية, نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة, تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الاشهار.

📌الورشة الرابعة فستخصص للاتصال الرقمي وضرورة الانتقال النهائي له علما أن الاتحاد الدولي للاتصالات حدد تاريخ 17 جوان 2020 كأخر أجل للتحول من النظام الإذاعي التماثلي إلى النظام الإذاعي الرقمي.

📌لسيد بلحيمر بالمناسبة يؤكد أن “الإعلام الجواري من أنجع وسائط الاتصال للتكفل بالشأن المحلي و لتقريب الإدارة من المواطن لاسيما في المناطق الداخلية و البعيدة”.

📌مرافقة جهود الدولة لتحقيق مبدأ تقريب المواطن من مؤسساتها واسترجاع ثقته فيها “ترسيخا لقناعتنا أن المواطن مصدر السلطة في نهاية المطاف” حسب الوزير, سيخصص لموضوع ” تفعيل الاتصال المؤسساتي” ورشة كاملة في حين أن الورشة السادسة ستعالج مسألة “توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية”

📌الورشة السابعة مسألة “تعزيز التكوين والتأهيل” حيث ذكر الوزير أنه تم للغرض الشروع في “إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014”.

📌حسين صورة الجزائر بحيز هام ضمن استراتيجية إصلاح قطاع الإعلام بالنظر الى أهميته وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار “تحسين صورة الجزائر في الخارج وإسترجاع مكانتها في المحافل الدولية” .

📌الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء أي التحقيق الإحصائي الهادف إلى إعطاء مؤشرات قيمية في تاريخ معين حول آراء، تطلعات، تصورات وتصرفات المواطنين أو شريحة منهم, التي “تفتقر في بلادنا إلى سندقانوني أو واقع اقتصادي واضح” حسب الوزير الذي أوضح أن هذه الالية “ستساعد في تحسين الهندسة التشريعية و في مقدمتها قابلية أو تلقي المشاريع القانونية من طرف المواطن”.

📌 المشاكل التي تعاني منها الاسبوعيات والصحافة المتخصصة المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية وهي المسألة التي سيناقشها أهل الاختصاص في الورشة العاشرة ” انعاش الدوريات” بالنظر الى الدور والخدمات التي تؤديها للجمعيات ومخابر البحث والنوادي وهو ما يتطلب ” ايلاء العناية الكاملة” لهذا الصنف من الصحافة المكتوبة,

📌عن وكالة الانباء الوطنية