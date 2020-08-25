بلحيمر:الجزائر ترفض رفضا تاما استعمال أراضيها لتفكيك دول المنطقة

نرحب بأي مبادرة مشروعة لبناء الاتحاد المغاربي ولا نلتفت لحملات تعكير العلاقة بين الجزائر والمغرب

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر أن الجزائر ترفض رفضا تاما استعمال أراضيها من طرف أهداف أجنبية تستعمل القوة لتفكيك دول المنطقة , موضحا ان الجزائر ترحب أيضا بأي مبادرة مشروعة لبناء صرح اتحاد مغاربي الذي ينتظر منه دفعا جديدا بعودة ليبيا الى إلى الساحة الدولية , كما جدد التأكيد على مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية سواء كان شعبها ظالما او مظلوما .

وقال الناطق الرسمي للحكومة في حوار مطول مع وكالة الأنباء الروسية أن القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة و توحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية تباركها الجزائر و تدعمها .

و بخصوص التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب استقرار المنطقة أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا, ذكر بلحيمر بأن تركيا, قبل كل شيء, بلد شريك للجزائر خاصة من الناحية الاقتصادية تربطها معه علاقات قوية لها جذورها في التاريخ موضحا أن الجزائر تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه بشأن النزاع القائم في المتوسط وعن امكانية أن تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية أكد الوزير أن الجزائر, و انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع و أضاف بأن الجزائر لا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب أو تتبع آثار الجماعات المسلحة و عن ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل و الصحراء و مدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر, لفت الى أن الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب سنوات التسعينات و هو ما جعلها تملك خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأسلاك الأمنية و جهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة.

كما تحدث الوزير مطولا عن الاتحاد المغاربي مبرزا في هذا الملف ان الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل و باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد مشيرا الى أن المغرب بلد جار و شقيق تربطه مع الجزائر علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري و بأن البلدين يملكان هدفا مشتركا من خلال الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحيةكما اكد أن الجزائر لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين باعتبار أن الغاية الأسمى هي حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا وندافع عن وحدتنا في ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي لحماية الشعوب وإعطاءها حقها في تقرير مصيرها مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية.

دعم القضية الفلسطينية من ثوابث السياسة الخارجية للجزائر

و بخصوص القضية الفلسطينية, ذكر الوزير بأنها من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر و بأن الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة مبرزا ان الجزائر تدعم أي موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية وتحمي أرضها و حقوقها ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات , و في رده على أسئلة متعلقة بملفات وطنية, ذكر بأن جميع حلقات حقل الاعلام الموروث عن النظام السابق بحاجة إلى تطهير, مذكرا بسلسلة الورشات التي أطلقت من أجل اصلاح القطاع و تطهيره من الدخلاء والمتطفلين.

ب.ع