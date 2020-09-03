بلحاج مرشح لجائزة أفضل لاعب أجنبي في تاريخ دوري أبطال آسيا

تواجد الجزائري نذير بلحاج، لاعب نادي السيلية القطري، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أجنبي في تاريخ دوري أبطال آسيا.

ونقل موقع “الكأس”، عن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي ضمت ضمنها إسم نذير بلحاج.

ويأتي ترشيح الدولي الجزائري السابق، نظير المواسم الثلاثة الناجحة التي بصم عليها في دوري أبطال آسيا بألوان فريق السد القطري.

وساهم بلحاج، في تتويج ناديه السابق السد، باللقب الآسيوي موسم 2011، بمشاركته في 13 مباراة، كما شارك في نسختي 2014، و2015.

وسينافس نذير بلحاج، على هذه الجائزة، 7 أسماء كبيرة، على غرار تشافي، باولينيو، بافيتيمبي غوميز، ديان داميانوفيتش، وغيرهم.