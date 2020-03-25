بلجيكا تردع: العطسة قد تقودك إلى (سنتين و 5 سنوات) من السجن.. تعرف على القوانين التي دخلت حيز التنفيذ

إضافة إلى العقوبات المادية التي تنتظر المنتهكبن للقواعد الجديدة، بعد الإعلان عن إنتهاء فترة التحسيسي والتوعية، هناك أمر هام يجب على الجميع أن يحذر منه أو قد يواجه المخالف للتدابير السجن وهو لا يدري.

وفي هذا الصدد قال المدعي العام المدعي العام في مدينة غنت: “أي شخص يبثت أنه مصاب، أو يسعل أو يعطس عمداً في إتجاه شخص ما، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وأي شخص يعطس أو يسعل عمداً فوفق المنتجات الغذائية يمكن أن يسجن لمدة خمس سنوات”.

للإطلاع على العقوبات وقيمة الغرامات المادية التي دخلت حيز التنفيذ