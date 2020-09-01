بلجود يعد بحل كل مشاكل المتضررين من زلزال ميلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، الثلاثاء، أن جميع الجهود مكثفة بهدف إيجاد الحلول لمشاكل سكان ميلة المتضريرن جراء الزلزال الأخير

وقال بلجود، في تصريح له خلال الزيارة التي قادته للولاية، أن الهدف من الزيارة هو تقييم ما تم انجازه خلال الـ 20 يوم، للتمكن من وضع المواطنين في راحة تامة وأضاف بلجود أنه تم اجراء جلسة مغلقة مع ممثلي كل من حي الخربة وحي ميلة القديم وقال الوزير بلجود في نفس السياق أنم تم التحدث بكل صراحة وشفافية، وبتكاثف الجهود سنتمكن من الخروج بحلول لكل المشاكل وأكد بلجود ان الزلزال مهما كانت مدنية لي يمسها يخلف أضرارا، لكن الحمد زلزال ميلة لم يخلف لا ضحايا ولا حرجى وقال بلجود بخصوص المباني التي تضررت من الزلزال، فيه أمور كبيرة تم القيام بها ولاتزال تقام بخصوص ايجاد الحلول وأكد بلجود قائلا “سنبقى معهم وندعمهم لغاية الخروج من إشكالية”