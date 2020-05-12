بلجود: الدولة ستواصل دعمها لمؤسسة الأمن الوطني

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن الدولة ستواصل دعمها لمؤسسة الأمن الوطني، خلال إشرافه على إحياء ذكرى 8 ماي 1945.

وأفاد بيان لمديرية الأمن الوطني، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أشرف على مراسم إحياء الذكرى 75 لمجازر 8 ماي 1945 رفقة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية ووالي الجزائر، بالحميز الدار البيضاء بالعاصمة، وأختتمت المناسبة بمشاركة قوات الشرطة مأدبة الافطار.

وأضاف البيان، أن وزير الداخلية إستهل كلمته بالترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر الشنيعة، معتبرا إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945، مصدر بعث القيم الوطنية والمحافظة على معالم الهوية التي توارثناها عن أبائنا الشهداء والمجاهدين.

وجدد الوزير التقدير لمنتسبي الأمن الوطني نظير أداء مهامهم النبيلة لحماية البلاد والعباد، ووقوفهم في الصفوف الأولى في جاهزية وبإحترافية لمواجهة الشدائد، وأكد أنَّ جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الذين يبذلون جهود معتبرة منوها بالعمل الدؤوب لتوعية المواطن ومرافقته للحد من انتشار وباء كورونا والوقاية منه.

من جهته دعا بلجود إلى تكثيف المساعي لمواجهة التحديات الأمنية المتجددة الأشكال ومرافقة كافة مصالح الدولة لأداء مهامها، مؤكدا الدعم المتواصل لمؤسسة الأمن الوطني.