بلجود : الإجراءات التي أمر باتخاذها الرئيس تبون تؤكد وقوف الدولة الدائم لجانب مواطنيها

الأولى
عن سارة يوبي 954

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الجمعة بميلة ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون امر باتخاذ كل الاجراءات لأجل مساعدة المواطنين المتضررين من الهزة الارضية التي عرفتها بهدف تأكيد الوقوف الدائم للدولة الى جانب المواطنين ولن تتخلى عنهم سيما في مثل هذه الظروف والحالات
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا في أول تصريح له خلال وصوله رفقة وفد حكومي الى ولاية ميلة أن الحكومة ستتخذ كل الاجراءات المناسبة لذلك

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