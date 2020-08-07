بلجود : الإجراءات التي أمر باتخاذها الرئيس تبون تؤكد وقوف الدولة الدائم لجانب مواطنيها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الجمعة بميلة ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون امر باتخاذ كل الاجراءات لأجل مساعدة المواطنين المتضررين من الهزة الارضية التي عرفتها بهدف تأكيد الوقوف الدائم للدولة الى جانب المواطنين ولن تتخلى عنهم سيما في مثل هذه الظروف والحالات

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا في أول تصريح له خلال وصوله رفقة وفد حكومي الى ولاية ميلة أن الحكومة ستتخذ كل الاجراءات المناسبة لذلك