بلايلي يوم الجمعة القادم في القاهرة لإتمام صفقة انتقاله للأهلي المصري

ج.ن

كشفت مصادر “موقع الوسط”، بأن النجم الجزائري يوسف بلايلي، سيكون متواجدا في القاهرة يوم الجمعة المقبل، من أجل اتمام صفقة انتقاله لنادي الأهلي المصري.

يذكر أن نادي “القلعة الحمراء”، قد تقدم بعرض أول بـقيمة واحد مليون أورو من أجل استعارة اللاعب السابق للترجي التونسي وهو ما تم رفضه من طرف أهلي جدة السعودي، الذي يشترط بيع عقده بشكل نهائي مقابل 4 مليون أورو.

وقل مصدر مقرب من عائلة اللاعب، بأن بلماضي نصح لاعبه بالانتقال للفريق الذي يضمن له اللعب بشكل مُنتظم، وهو الأمر الذي يوفره له الأهلي المصري.

وانتقل بلايلي، البالغ من العمر 28 عاما، للأهلي السعودي في السوق الصيفي 2019، ويمتد عقده مع الفريق حتى جوان 2022.