بكالوريا الإقصاء … يا فرحة ما تمت

بقلم: الأخصائية النفسانية العيادية هابط ملعيد

365 يوم داخل زنزانة المراجعة

365 يوم و الاعصاب في بعضها

365 من المشاعر المختلطة

365 يوم من الانتظار

365 يوم من الأمل

علمتنا الحياة أن الحياة نفسها عبارة عن معادلة لا تقبل حلولا في مجموعة الأعداد الناطقة كيف ذلك؟؟؟؟ ذلك لأنك في أي لحظة قد تجد نفسك في مواجهة بعض الظروف التي لم تكن مبرمجة و لم تكن في الحسبان هذا بالضبط ما حدث مع الشقيقتين من ولاية تمنراست

طالبتا بكالوريا كغيرهن, تمت ظروف الاستعداد و المراجعة بشكل عادي مثل أي طالب جزائري في زمن الكورونا، لحد الآن نحن نتحدث عن العادي , ما هو ليس بالعادي هو تفاجئ الطالبتين الشقيقتين بالتمرين الذي يضم المعادلة التالية : 365 = 5 و التي لم تكن في المقرر و لم تشملها العتبة .

نعم 05 دقائق كانت كفيلة بتغيير كلمة { الأمل } و جعلها { ألم } ليس أبدا سهل أن تكون من سكان الجنوب و كلنا نعلم ماذا يعني الجنوب انعدام ابسط وسائل الراحة لا نقل لا غاز في بلد الغاز, لا مناخ يساعد , لا ظروف مساعدة كل شيء ضدهم .

شقيقتان حَمَلتا التحدي و ذهبتا الى مركز الامتحان و كلهما أمل في خطوة تدوم 05 أيام من شأنها تغيير مصير على بعد 65 سنة ضوئية

لكنهما لم يدركا حجم الانكسار الذي كان ينتظرهما أمام مدخل المقر

تم حرمان الطالبتين من اجتياز امتحان البكالوريا بعد تأخر و كأن القدر شاء أن يدفعا هما ثمن تأخر الجزائر 50 سنة الى الوراء و شاء أيضا أن يبدأ الإصلاح بهما و يبدأ تطبيق القوانين ابتداء من تلك اللحظة الأحد 13 سبتمبر 2020 الساعة تشير إلى ال8.00 صباحا .

كفانا ضحك على أنفسنا كلنا نعلم على من يتم تطبيق القوانين , كلنا نعلم أن المواطن البسيط و الدرويش هو كبش الفداء لأي تغيير أو حركة من أجل الظهور لا من أجل التغيير نفسه

كلنا مررنا بمرحلة البكالوريا أين كان القانون ينص على إقصاء المترشحين الذين يصلون متأخرين ب 30 دقيقة و حتى المترشحين الذين حكموا مقاعدهم يمنع عليهم منعا باتا الخروج و تسليم الورقة في 30 دقيقة الاولى لتفادي خروج المواضيع و أي عملية غش

ما الذي يحث الآن هل هو تجسيد لمقولة avancé en arrière ” أو أنه فلم وثائقي عن حياة النعامة و كيفية تعاملها مع الأخطار و المشكلات حيث تضع رأسها داخل الرمل كلما شعرت بالخطر لتترك جسدها الضخم خارجا لتنهشه الوحوش .