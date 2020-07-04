بقي عالقا في جنوب افريقيا .. توفيق مخلوفي مستاء

ج.ن

كشف البطل الاولمبي الجزائري توفيق مخلوفي عن استيائه من الوضع الذي يعيشه وهو عالق منذ أشهر عدة في جنوب إفريقيا بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي هناك وأيضا في الجزائر وفي أوروبا ما حال دون قدرته على العودة إلى ارض الوطن، وكان مخلوفي قد انتقل في مارس الماضي، إلى مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية لخوض معسكر إعدادي تحسبا لأولمبياد طوكيو، قبل أن يجد نفسه عالقا بسبب توقف الرحلات الجوية من وإلى الجزائر، وكتب البطل الجزائري صحاب ذهبية 1500 متر من خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل “تويتر”: ” أربعة أشهر وأنا مرمي في جوهانسبورغ”، وأضاف: “لا إجلاء ولا حركة مشابهة له من طرف الدولة الجزائرية، لقد أثبتت بأنه لا قيمة لي كمواطن جزائري أو حتى كبطل أولمبي شرف الراية الوطنية”، وختم تغريدته: “هذه الكلمات كانت في قلبي وكتبتها وانا لست أسعى لاستعطاف أي أحد”، هذا وقد عملت السلطات على اعادة العديد من الرياضيين الذين كانوا عالقين لفترة طويلة منذ فرض الحجر الصحي في العديد من دول العالم على غرار اللاعبين الجزائريين الذين كانوا ينشطون في السعودية، غير أن تواجد مخلوفي في دولة بعيدة جدا كجنوب افريقيا جعلت من عملية إجلائه أكثر تعقيدا.