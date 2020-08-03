بقلم جاف: حذار من الثورة المضادة

بقلم: الوليد فرج

لكل ثورة ، ثورة مضادة ، في الغالب تتبع نفس النهج الثوري ، مع محاولة تفجير الكيان الثوري من الداخل ، ولما كانت الثورات الناعمة ، كظاهرة جديدة ، تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ، وعلى التداول الرقمي الأفقي ، داخل عالم سيبراني متخذة منه الميدان الأول لتشكيل المنظمات الافتراضية ، و ساحات للاجتماع المفترض ، و فضاءً للاستقطاب ، و بث الوعي ، الثوري الأبيض و تداول المعلومة بسيولة فائقة ، الى غاية النزول الى الميادين الجغرافية المادية ، وهو ما نجح في المثال الجزائري ، فكانت ثورة غاية في الطهر و المدنية عمت اصدائها كل أرجاء المعمورة .

نعيش اليوم مجموعة من الأحداث ، من حرق غابات و قطع التموين بالماء و الكهرباء و نقص سيولة نقدية في البنوك و مراكز البريد ، تزامنت مع عيد الاضحى هذه الكوارث التي اماط عنها الوزير الاول ستار البراءة ، فهل نحن أمام نذر ثورة مضادة ؟ وكيف يجب التعامل معها شعبيا و رسميا ؟

في ظل الوضع الذي نعيشه ، لا نتخيل لمعارض سياسي مهما كانت رديكاليته ان يأمر بحرق غابة ، او يستطيع التأثير في مؤسسات مالية ، بل الأحداث أبعد من ان يكون فاعلها سياسي .

إلى غاية انتهاء التحقيقات في هذه الحوادث ، يجب أن ننتبه جميعا ، إلى أن العصابة ليست مجرد رأس بل هي كيان ترتبط اعضاؤه ارتباطا وظيفيا و تتشكل كياناته تشكلا عنقوديا ، يمكن لعناصرها الانبعاث آليا متى تراجع او افل عنصر منها.

كما نطلب من السلطة كشف حقيقة الأحداث ، لعلاقتها المباشرة بالشعب، فلا يمكن التكتم اليوم عن الحقيقة ، فالشعب مزال يسأل عن أسباب عزل وزير العمل .