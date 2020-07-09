بقاط.. “عندما نكون في حالة حرب، نضع الخطط قابلة للتطبيق على الأرض”

اعترف الدكتور محمد بقاط بركاني، بوجود عدد من الاختلالات وأن النظام الصحي كان بالفعل في وضع صعب.

وقال بركاني في تصريح للاذاعة الوطنية، إنه “عندما نكون في حالة حرب، نضع الخطط قابلة للتطبيق على الأرض”.

وأضاف بقاط أنه “من غير المقبول ان يكون هناك نقص في الأكسجين ووسائل الحماية، ونحن قضينا شهورًا في القول اننا تلقيناها من الصين، أين هي ؟ أين هي الاختبارات السريعة؟ “.

ويعتقد المتحدث في هذا الشأن إن الأمر مسألة تنظيم، قائلا “علينا فقط أن نعود إلى هذا الجانب الأساسي من مكافحة الوباء ، وإلا فإن الوضع سيصبح خارج السيطرة”.