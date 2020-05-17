بقاط بركاني: “الوضع مستقر رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا”

يرى عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة وباء كورونا، بقاط بركاني، أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات إلا أن الوضع يبقى مستقرا في الجزائر، مشيرا إلى أنه “لم نفقد السيطرة على الفيروس”.

وقال بركاني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، “ارتفاع أعداد الوفيات، تبقي قليلة نسبيا بالمقارنة مع وفيات الأمراض المزمنة في الجزائر سنويا التي تتجاوز 20 ألف حالة سنويا”.

وفي نفس السياق، دعا المختص المواطنين إلى “التحلي بثقافة الوقاية لمواجهة هذه الجائحة، خاصة بارتداء الكمامات الواقية”.

من جهة أخرى، يرى المتحدث أن حديث المجلس الأعلى للأمن عن التحضير لمرحلة ما بعد فيروس كورونا تمليه الضرورة الاقتصادية والاجتماعية.