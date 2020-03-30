بقاط:”♦ الجزائــــــــــــــــــــر نحو الذهاب الى فرض حجر صحي عبر كامل التراب الوطني”

🔴الدكتور بقاط بركاني عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا اكد اليوم على.
🔴بقاط: على السلطات فرض مزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الوباء
🔴بقاط: اللجنة أوصت بفرض حجر صحي كلي على جميع ولايات الوطن
🔴بقاط: أوصينا بحجر صحي كلي إضافي بـ 15 يوما
🔴بقاط: قرار فرض الحجر الصحي الكامل بيد رئيس الجمهورية
🔴بقاط: الجزائر في مرحلة أولية من تفشي الوباء
🔴بقاط: لا يمكن بلوغ مرحلة الذروة دون الالتزام بالحجر المنزلي
🔴بقاط يحذر الجزائريين من التهاون في الالتزام بالحجر المنزلي 🔴بقاط يدعو الجزائريين إلى الصمود للتغلب على الجائحة العالمية
🔴الدكتور بقاط بركاني عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا اكد اليوم على.