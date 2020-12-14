سجلت سلطة ضبط السمعي البصري مرة أخرى ب”استياء شديد” بأن بعض وسائل الاعلام لا تحترم “متطلبات الآداب العامة وتتعارض مع القيم الإنسانية وأخلاقيات المهنة”، حسب ما أفاد به بيان للسلطة.

وقالت ذات الهيئة في بيانها أنها سجلت “انغماس بعض وسائل الإعلام وبعض اعلامييها في مضامين أقل ما يقال عنها أنها لا تحترم متطلبات الآداب العامة وتتعارض مع القيم الإنسانية وأخلاقيات المهنة”.

وذكر المصدر أن سلطة ضبط السمعي البصري كانت تابعت الومضة الإعلانية لحصة ما وراء الجدران التي كانت ستبث يوم الأربعاء الماضي على الساعة التاسعة والنصف ليلا بقناة النهار، والتي استضافت أحد الأشخاص “المعروفين بامتهان الدجل والخرافة وادعائه مداواة السحر والمس وشتى الأمراض العضوية والتنفسية، في مشاهد جد مقززة، الغرض منها الإثارة واستقطاب نسبة المشاهدة العالية، ومنه الربح السريع على حساب حق المشاهد في إعلام نوعي ينشر الوعي ويساهم في ترقية المجتمع وتطوره”.

وبناء على ذلك، أوضح البيان أن سلطة الضبط استدعت المسؤول الأول بالقناة للتحذير من عواقب بث تلك الحصة وأن إدارة القناة “أكدت عدم بثها البرنامج استجابة لتنبيه السلطة”.

وشددت سلطة الضبط على “حرصها وتمسكها بضرورة الارتقاء بالمحتوى الإعلامي”، مجددة في نفس الوقت “رفضها القاطع لأي منتج إعلامي يكرس مثل هذه المحتويات ويروج للجهل ويستخف بالعلم ولا يحترم العقول، ويسيء لصورة الإعلام بصفة خاصة وللبلاد بصفة عامة”.

المصدر :الاذاعة الوطنية