يعقد بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات سوق النفط، وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.

وجاء الاجتماع بعدما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو دون مستوى الصفر، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وتشهد أسواق النفط ضغوطات وتقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام جراء انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشاره.

ولدعم الأسواق اتفقت مجموعة دول “أوبك+” على خفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من 2020، أي أن التخفيضات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

المصدر: وكالات