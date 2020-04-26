بعد هبوطه التاريخي.. النفط الأمريكي يرتفع مجدداً فوق حاجز الدولار

عادت أسعار النفط الأمريكية إلى المنطقة الإيجابية بعد انهيارها التاريخي يوم الاثنين، والذي شهد تحطم المستويات إلى ما دون الصفر، حيث تم تداوله عند أدنى مستوياته منذ أن بدأت بورصة نيويورك تداول العقود الآجلة في العام 1983.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من 100٪ رغم تداولها عند 1.43 دولار للبرميل فقط. وأغلق عقد مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط، تعاملاته يوم الاثنين عند سالب 37.63 دولار للبرميل.

وارتفع عقد يونيو/حزيران، الذي يتم تداوله الآن بشكل أكثر نشاطاً، بنسبة 4.7٪ إلى 21.39 دولار للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية، إلّا أنه رقم لا يزال منخفضاً بشكل مثير للقلق.

وقد تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض الطلب على النفط بسرعة كبيرة حتى بدأ ينفد العالم من مواقع لتخزين البراميل. في الوقت نفسه، غمرت روسيا والمملكة العربية السعودية العالم بإمدادات زائدة من النفط. كما رجح محللون أيضاً انخفاض يوم الاثنين إلى تداولات محمومة في اللحظة الأخيرة بسبب انتهاء عقد مايو/أيار.

وكتب ستيفن إينيس، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في AxiCorp في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء إنه “بصرف النظر عما تفعله أوبك، ستكون هناك خسارة في الطلب الهيكلي على النفط بسبب انخفاض السفر. كحد أدنى، ستكون أسعار النفط آخر فئة أصول تتعافى من الإغلاق الكامل”.