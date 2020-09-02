بعد حسام عوار.. “أمين غويري” يصدم “الجزائريين”

بات المنتخب الجزائري على وشك تلقي ضربة جديدة من قبل اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، وذلك من خلال أمين غويري، مهاجم نيس الفرنسي.

المنتخب الجزائري فقد من قبل حسام عوار، لاعب وسط ليون، الذي فضل تمثيل المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، غير أن فيروس كورونا المستجد حرمه من الظهور مع “الديوك” لأول مرة خلال المعسكر الحالي.

أمين غويري، المُلقب بـ”بنزيمة الجديد”، في إشارة إلى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، تم استدعاؤه هو الآخر لتمثيل المنتخب الفرنسي، ولكن تحت 21 عاما، والذي يستعد لخوض غمار كأس الأمم الأوروبية لتلك الفئة العمرية خلال العام المقبل.

ومع انضمامه إلى تربص المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما، نشر اللاعب ذو الأصول الجزائرية صورة عبر حسابه على موقع “أنستغرام”، يظهر فيها وهو يرتدي قميص “الديوك”، كما كتب غويري مع الصورة كلمة المنتخب الفرنسي، في إشارة إلى اعتزازه بحمل قميص المنتخب الفرنسي.

الصورة التي نشرها أمين غويري أثارت الغضب العديد من المتابعين للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من الجزائريين.

واعتبر الكثير من المتابعين أن غويري سيندم على هذا القرار، وهو ما حدث للعديد من اللاعبين السابقين الذين لم يتم استدعاؤهم للمنتخب الفرنسي، وآخرهم نبيل فقير.

وتجدر الإشارة إلى أن أمين غويري خطف أيضاً الأضواء في أمم أوروبا تحت 18 سنة، التي أقيمت بكرواتيا في شهر ماي من السنة الماضية، بتسجيله 9 أهداف وصناعته هدفاً آخر، خلال 5 مباريات شارك فيها، الأمر الذي دفع بإدارة ليون لتوقيع عقد احترافي معه يمتد حتى عام 2022. يذكر أن غويري بإمكانه في المستقبل تغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى جزائرية، كما هو الحال أيضاً لحسام عوار زميله في ليون، وياسين عدلي نجم سان جيرمان، باعتباره لم يمثّل بعد منتخب فرنسا الأول. غويري، صاحب الـ18 سنة، يملك في رصيده 10 مباريات في مختلف المسابقات مع ليون الفرنسي، بواقع وقت لعب في حدود 183 دقيقة، لم يسجّل أو يصنع خلالها أي هدف.

ولم يفصح اللاعب بعد عن المنتخب الذي سيمثلّه في المستقبل، ولو أن السياسة الحالية للاتحاد الجزائري لكرة القدم القائمة على منح الفرصة للاعبي البطولة المحلية لن تشجع اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة على اللعب لصالح “محاربي الصحراء”.

ج.ن