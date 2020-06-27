بعد حرق ملعب بمدينة مسعد.. خالدي يتوعد

توعد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بمُحاسبة المُتسببين في حرق ملعب بمدينة مسعد، ولاية الجلفة، يوم أمس الجمعة.

وأدان الوزير ما وصفه بالفعل الشنيع واللامسؤول ضد أملاك الشعب و مرافق الشباب و الرياضيين، والذي لا يمت بصلة لأخلاق الجزائريين.

وأكد خالدي، بأن وزارته لن تسكت عما حدث في ملعب “الشوشة” وأن مُرتكبي هذا التصرف لن ينجوا بفعلتهم وستتم مُحاسبتهم.

وأوضح خليفة برناوي، من على حسابه الرسمي في “فايسبوك”، بأنه سيمنح تعليمات للجهات المسؤولة في الولاية من أجل إصلاح ما تم إفساده.