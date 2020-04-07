بعد تراجع دام 4 أيام… إسبانيا تشهد ارتفاعا جديدا في وفيات فيروس “كورونا”

أعلنت السلطات المعنية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، إن البلاد “سجلت 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13798 حالة”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

كما أعلنت أن البلاد “سجلت 5478 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 140510 حالة”.

وكانت إسبانيا شهدت تراجعا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لمدة أربعة متوالية، إلا أنها شهدت اليوم تزايدا في الأعداد مرة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.