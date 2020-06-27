بعجي يطلب ترخيصا لتطهير الأفلان

طلب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من القواعد النضالية للحزب العتيد منحه صك غفران أبيض لمحاربة الفساد الذي عشش طيلة عشرين سنة بالحزب الذي كان حسبه رهين قيادات قزمته وابعدته عن قواعده النضالية.

دشن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أول نشاطه الداخلي منذ تزكيته أمينا عاما للحزب العتيد في أخر اجتماع للجنة المركزية بلقاء بأمناء المحافظات واللجان الانتقالية للحزب , حيث وجه من خلالهم الدعوة الى القواعد الشعبية للحزب بمساعدته في تطهير بين الأفالان من الفساد الذي عشش طيلة عشرين سنة حولته كما قال رهينة لاتخاذ القرارات باسم مناضلي الحزب دون الرجوع إليهم لا في شؤون كبيرة ولا صغيرة مصرحا في هذا السياق بالحرف الواحد ” أطلب مساعدتكم لاستئصال الفساد في الحزب والمحافظين حجر الأساس لإعادة هيكله الحزب ” مبرزا أن الحزب الذي فجر الثورة التحريرية في 1954 خرج من رحم الشعب والقيادة الجديدة كما قال عازمة على تصحيح وضعه لخدمة الجزائر وشعبها من خلال انطلاقة جديدة تواجه بالمرصاد لكل من قزم حزب جبهة التحرير الوطني ويشكك في وطنية مناضيليه.

باية ع