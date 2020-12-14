بعجي يستقبل سفير فرنسا بالجزائر

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ أبو الفضل بعجي، اليوم، سفير فرنسا بالجزائر السيد فرانسوا غوييت، بطلب منه.حسب بيان الحزب

اللقاء استعرض العلاقات الحزبية والبرلمانية بين البلدين، وآفاق تطويرها، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، حيث عرض الأمين العام رؤية الحزب في إحياء شبكة العلاقات الخارجية، وتفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية مع الأحزاب السياسية في مختلف القارات.

كما شرح الأمين العام لضيفه رؤية حزب جبهة التحرير الوطني في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث جدد مواقف الحزب، المتطابقة مع مواقف الدولة الجزائرية، من ملف الصراع في ليبيا وقضية الصحراء الغربية، التي عرفت تطورات خطيرة منذ إقدام المغرب على خرق وقف إطلاق النار، مجددا دعوات الحزب إلى تدخل أممي وإفريقي لفرض احترام الشرعية الدولية وتطبيق لوائح مجلس الأمن، بما يكفل تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية