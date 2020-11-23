بعجي يستغرب تصريحات الرئيس الفرنسي

الجزائر ترفض المرحلة الإنتقالية و تبنت المسار الدستوري

موقفي من القضية الصحراوية ثابت

استغرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصف من خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشجاع، متعهدا بالعمل على المساعدة في إنجاح العملية الانتقالية في الجزائر.

رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي أمس على هامش لقاء جمعه بسفير الصحراء الغربية على تصريحات ماكرون، مشددا أن الانتخابات الرئاسية الماضية أفرزت رئيسا شرعيا ومؤسسات شرعية ، وأن الجزائر ترفض المرحلة الانتقالية ولطالما تبنت المسار الدستوري الذي يجسد الإرادة الشعبية .

رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي لصالح القضية الصحراوية والشعب الصحراوي، مؤكدا أنه متضامن مع الشعب الصحراوي، وموقفه من القضية تاريخي وحاضر ومستقبلي، مشددا أن الأفلان لديه قضيتان أساسيتين هما القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية

واستنكر أبو الفضل بعجي الاعتداءات المسلحة التي قام بها جيش الاحتلال المغربي في منطقة كركرات واصفا إياها بالانتهاك الصارخ لوقف اطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين.

وندد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بالصمت الدولي والعربي اتجاه الاعتداءات المغربية على الشعب الصحراوي، متهما عددا من الدول العربية بالتواطؤ مع المغرب ضد الشعب الصحراوي، في ظل تعتيم دولي وعالمي اتجاه القضية الصحراوية.

وأكد أبو الفضل بعجي أن الجزائر لن تتخلى عن دعمها وموقفها الثابت تجاه القضية الصحراوية، مشددا أن الأفلان مستعد لتجنيد مئات الآلاف من المناضلين تحت تصرف جبهة البوليزاريو .

واعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن هذه الأزمة جاءت لتشكيل الوعي الفردي والجماعي بعد السبات الذي عرفه في ظل استراتيجية المغرب مع حلفائه الغربيين لتجميد مسار القضية .

وأكد المتحدث ضرورة الذهاب إلى استفتاء يقرر الشعب الصحراوي من خلاله مصيره ويختار الحكم الذاتي أو الانضمام، أو تأسيس جمهورية صحراوية مستقلة، مجددا دعمه للقضية الصحراوية ضد العدوان المغربي على حد قوله.

إيمان لواس