بعجي يدرس سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن في مكالمة مع السفير الأمريكي

استعرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي في مكالمة هاتفية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون ب.ديروشر عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر وواشنطن على غرار الملف الليبي والقضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية حسبما ما أفاد به بيان للحزب.

وقد تم خلال هذه المكالمة حسب بيان الأفالان دراسة سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي الى جانب ال تعزيز تواجد المؤسسات الاقتصادية الأمريكية للإستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق الجزائرية في جميع الميادين الاقتصادية كما تطرق الطرفان أيضا إلى أهمية تقوية العلاقات التبادل الثقافي بين البلدين، من خلال تعزيز تدريس اللغة الانجليزية في الجزائر، ومنح فرص أكبر الطلبة الجزائريين للالتحاق بالجامعات والمراكز التعليمية في الولايات المتحدة.

باية ع