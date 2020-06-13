بعجي يتبرأ من بيان المركزية التي أقحم الرئيس تبون ووزيره الأول في الأفلان

تبرأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من بيان السياسية العامة للجنة السياسية الأخيرة الذي زعم بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزيره الأول عبد العزيز جراد مؤكدا أن هذه الخرجة التي ردت عليها رئاسة الجمهورية مناورة من طرف الإدارة السابقة للحزب التي دعمت العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ساندت شخص أخر في الرئاسيات الأخيرة خارج أطر الحزب في إشارة الى أمين عام الأرندي آنذاك عز الدين ميهوبي .

اتهم الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني في اول لقاء له مع الصحافة الإدارة السابق لحزب العتيد القيام بمناورة بيان السياسية العامة الذي كر أن رئيس الجمهورية والوزير الأول هم قيادين في الحزب , مضيفا أنه برئ من هذا البيان , مشيرا الى أن الرئيس تبون رئيس كافة الجزائريين وترشح في قائمة حرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة , كما اتهم هذه الإدارة التي وصفها بالعصابة بانها كانت وراء خطف الحزب ووضعه في أيدي العصابة ورجال الأعمال المتواجدين حاليا بالسجن منهم كولناف وعلي حداد , كما اتهم هذه الأطراف بمحاولة فرض العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة غير أنه اعترف أن حزبه على غرار جل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة آنذاك رشحت الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة من اجل توزانات ومصالح الدولة أنذاك مضيفا ان حزبه لم يساند أي مترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتعليمات مساندة مرشح من خارج الحزب عز الدين ميهوبي تمت بطريقة غير قانونية وخارج اطر اللجنة المركزية السيدة في الفصل في مرشح الحزب.

كما اكد نفس المتحدث انه اول من قام بالحراك بالحزب لمعارضة الأمين العام السابق جمال ولد عباس وانتفض ضد الأخر محمد جميعيى من أجل تصحيح مسار الحزب واعادته لسكته الصحيحة.

وعن ماقال بشان علاقته بدولة المغرب قال البعجي انه أقام بهذا البلد سنة 1992 بعد تحصله على منحة دراسية رسمية من طرف الدولة الجزائر مشيرا الى انه اشتغل أيضا ضمن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي هناك .

ولمح بعجي أيضا الى لجوئه الى العدالة للفصل في حلمة جمع توقيعات الإطاحة به مشيرا الى انه حظي بتزكية 362 عضوا من أعضاء اللجان المركزية في دورته الاسثتنائية الأخيرة .

وبعد ان تعهد بعجي بارجاع الحزب الى مناضيله وفتح الباب أمام الشباب دعا الى ضرورة انتهاج الطبقة السياسية للأسلوب الحوار من اجل تحقيق تقارب مبرزا انه حزبه مستعد للدخول في تحالف وتكتلات شرط ان يكون هدفها الأساسي الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن مؤسسات الدولة خاصة في هذه الفترة التي تتعرض فيها المؤسسات الى حملة شرسة .

وكشف من جهة أخرى ان حزبه سيقدم قريبا مقترحات تعديل الدستور لرئاسة الجمهورية بعد اجتماع اللجنة المكلفة بذلك اليوم الأحد .

باية ع