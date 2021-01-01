بطولة المحترف الأول..فوز سطيف و”العميد”

ج.ن

أُقيمت بعد ظهر الجمعة، مقابلتان متأخّرتان عن الجولتَين الرابعة والخامسة، من عمر بطولة المحترف الأول.

وفاز الرائد وفاق سطيف بِنتيجة (0-1) على المضيف فريق نصر حسين داي، وانتصر مولودية الجزائر بِميدانه (1-0) على شباب قسنطينة.

وتألّق اللاعب الشاب عمورة مهاجم وفاق سطيف، بِتسجيله هدف التفوق في مرمى النصرية لحظات فقط بعد دخوله.

ورفع عمورة غلّته إلى أربعة أهداف بِزيّ وفاق سطيف، في البطولة الوطنية للموسم الحالي. عِلما أن لائحة الهدّافين يتصدّرها متوسط ميدان هجوم جمعية الشلف قدور بلجيلالي، بِرصيد 5 توقيعات.

وطرد الحكم محمد الأمين بوترعة اللاعب شمس الدين حراق، متوسط ميدان مولودية الجزائر في وقت كانت المباراة متعادلة بدون أهداف.

وإذا كان سِجِّلُ وفاق سطيف ومولودية الجزائر خاليا من الهزيمة، فإن فريق “السنافر” سقط لِأوّل مرّة في مطبّ الخسارة، في حين مازال نصر حسين داي داي لم يتذوّق بعد طعم الإنتصار.

وبات وفاق سطيف يجمع 16 نقطة في ريادة الترتيب، وارتقت مولودية الجزائر إلى المركز الثاني بِمجموع 13 نقطة، ويشغل شباب قسنطينة الرّتبة الـ 12 بِرصيد 6 نقاط، ويتموقع نصر حسين داي في المركز الـ 18 بِمجموع 3 نقاط.

وتنقص مولودية الجزائر وشباب قسنطينة مباراة متأخّرة، يخوضها كلّ فريق في تاريخ لاحق.