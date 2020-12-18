بطولة إفريقيا للجيدو…الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

تعرف المصارعون الجزائريون على منافسيهم في الطبعة 41 لبطولة إفريقيا للجيدو (رجال و سيدات)، المقررة بمدغشقر من 17 إلى 20 ديسمبر والمؤهلة إلى الألعاب الاولمبية بطوكيو، عقب عملية سحب قرعة التي جرت وقائعها بعاصمة مدغشقر، ويشارك في هذا الموعد الرياضي القاري 125 مصارعا ( 75 من الرجال و50 سيدة )، يمثلون 32 بلدا، والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021، فلدى السيدات، تلاقي الجزائرية كوثر وعلال (-78كلغ) منافستها من مدغشقر ميورا راسوانيافو في المجموعة الأولى قبل مواجهة ماري برانسير من جمهورية الكونغو الديمقراطية، أما المجموعة الثانية فتضم سارة مريم معزوز وغيديون دانييلا من التشاد واللتان يتنافسان من أجل النهائي، وفي وزن +78 كلغ، صونية عسلة المعفاة من الدور الأول (ربع النهائي) تلاقي الفائزة من اللقاء الذي سيجمع مونيكا ساغنا من السنغال، وأنيليسا تسيبا من جنوب افريقيا من أجل التأهل للدور نصف النهائي في حضور 6 مصارعات، أما قرعة وزن -63 كلغ الذي يضم الجزائرية الأخرى أمينة بلقاضي، فقد تم تأجيلها إلى بسبب مشكل تقني، وعند الرجال، فتحي نورين (-73 كلغ) المعفى من الدور الأول (الدور ثمن النهائي) سيلاقي الفائز من اللقاء الذي سيجمع أيتون سيكير (الموزمبيق) وجينا كلود هاكيزمانا (البورندي) في فئة تضم 12 مصارعا، نفس الأمر بالنسبة لمواطنه عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ) الذي يواجه في الدور ربع النهائي المتأهل بين جون كيريمي من كينيا وراليتيراسولو رامالانجونا من مدغشقر في الفئة التي تضم 11 مصارعا، وفي مجموعة وزن (+ 100 كلغ) التي نضم 6 مصارعين، يلاقي الجزائري محمد سفيان بلقرع في الدور ربع النهائي المصارع ليان جيلوت، وفي حالة الفوز، يواجه المصري أحمد وحيد المعفى من هذا الدور.