بسكرة: تأكيد إصابة طبيبة بفيروس كورونا

تأكد من مصادر استشفائية ببسكرة تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا ويتعلق الأمر بطبيبة تعمل في مؤسسة سوناطراك كانت في رحلة إلى فرنسا وعادت منتصف الأسبوع الماضي.

ونقلا عن مصادر متطابقة فان الطبيبة شعرت بعد نحو يومين ببعض الآلام والمؤشرات المرتبطة بهذا الوباء مما أثار شكوكها، وخشية انتقال العدوى طالبت بتحويلها إلى مستشفى أين وضعت رهن الحجر الصحي بمستشفى الحكيم سعدان رفقة نحو خمسة آخرين غادر غالبيتهم المشفى بعد تأكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا منهم على وجه الخصوص حكم في لعبة التنس الذي كانت نتائج تحاليله من معهد ياستور سلبية عكس الطبيبة التي جاءت ايجابية.