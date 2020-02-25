بريطانيا تطمح لإحداث قفزة في المبادلات التجارية

احتضن الجزائر أمس بفندق الأوراسي أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-البريطاني الذي حضره سفير بريطانيا بالجزائر، باري لوين، رفقة ستين متعاملا من جهة ، ومن جهة أخرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي ووفد مرافق من رؤساء المؤسسات

و تطرق الطرفان إلى أهم المحاور الاقتصادية التي تربط البلدين، وأهم المجالات التي لا تزال تستقطب المتعاملين الاقتصاديين البريطانيين والجزائريين على حد سواء.

من جانبه أكد رئيس المنتدى سامي عقلي بمناسبة اجتماع الأعمال الجزائري البريطاني الجزائر توفر فرص استثمار كبيرة لشركات بريطانية ولا سيما في قطاعات الزراعة ، الأغذية الزراعية ، الرقمية ، وغيرها

وأكدت سفير المملكة المتحدة باري لوين ، الذي حضر رفقة ستين متعاملا أن بريطانيا تسعى لإحداث قفزة في المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والجزائر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو فرصة تسمح لنا بوضع إطار أحسن للرفع من المبادلات مع مختلف الدول من بينها الجزائر.

وكشف ذات المتحدث عن حجم المبادلات بين البلدين، و المقدر بـ 2 مليار جنيه إسترليني، وقال أنه رقم ضئيل ولا يعكس طموحات كلا الطرفين ولا يترجم الفرص القائمة للشراكة.

كما اعتبر المتحدث أن الشراكة هي المفتاح لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باغتنام الفرص الهامة التي تقدمها الجزائر بالتكامل مع الخبرة البريطانية، ووفقا للأرقام التي قدمت من طرف سفارة المملكة المتحدة في الجزائر، فإن 127 شركة بريطانية تنشط في الجزائر.

وتسعى المملكة المتحدة، لكسب السوق الجزائرية، وهذا بعد أيام من خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) أين سيشرف على لقاء منتدى الأعمال الجزائري البريطاني، منتدى رؤساء المؤسسات، يومي 25 و26 فيفري، بفندق الأوراسي بالعاصمة، وحسب مصادر من الأفسيو، يعتبر هذا الأخير، حدثا اقتصاديا، يهدف إلى تطوير التعاون والشركات بين البلدين، وهو بمثابة فرصة لتعزيز علاقات البلدين التجارية ورفع الاستثمارات المشتركة مع الجزائر إلى مستويات أعلى.

وللإشارة يبلغ حجم المبادلات بين البلدين، حسب إحصائيات 2018 قدر بـ 2 مليار جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي كشفته المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، إيما ويد سميث.

ف.نسرين