بريد الجزائر يفتح حسابا بريديا لاستقبال المساهمات التضامنية لمواجهة “كورونا”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الإثنين،عن فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات التضامنية لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وحسب ما أفادت به المؤسسة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فإن الحساب مُخصص لاستقبال مساهمات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في دعم مختلف الجهود المبذولة على المستوى الوطني في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها جنّدت كل الإمكانية المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه الحملة التضامنية، حيث وضعت تحت تصرف المواطنين حساب بريدي جاري، يحمل رقم 200/12 وتحت اسم COVID-19-Algérie، أما الهوية البريدية للحساب فهيRIP: 007 99999 0000000200 91

وأوضح بريد الجزائر أنه يمكن للراغبين في دفع التبرعات في الحساب الجاري البريدي، التحويل عن بعد، من خلال حساب جاري بريدي، باستعمال البطاقة الذهبية، وبواسطة استعمال الهوية البريدية (RIP: 007 99999 0000000200 91)، وذلك عن طريق الشباك الآلي (GAB)، تطبيق “بريدي موب”، موقع “بريدي ويب”.

أما الراغبين في التبرع عن طريق مكاتب البريد، فيمكن ذلك من خلال التحويل من حساب جاري بريدي، عن طريق صك بريدي يُحرر لفائدة حساب رقم: 200 مفتاح 12 (كوفيد 19)، أو التحويل من حساب جاري بريدي باستعمال البطاقة الذهبية والنموذج الموحد SFP01 لفائدة الحساب رقم: 200 مفتاح 12 (كوفيد 19)، أو التحويل عن طريق صك بنكي أو صك الخزينة، استثناءا، بالدفع نقدا.

كما نوهت المؤسسة إلى أن بريد الجزائر تُعفي كل العمليات المتعلقة بدفع المساهمات، من الرسوم المطبقة على الحساب الجاري البريدي، حيث دعت المساهمين، إلى استغلال طرق التحويل الالكتروني المتاحة عن بعد، وتفادي التنقل إلى مكاتب البريد، أو إلى التبرع عن طريق الصك، لتفادي تداول السيولة، إلا في حالة الضرورة، وذلك من أجل التقليل من مخاطر تنقل العدوى.