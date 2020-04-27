بريد الجزائر يعلن عن مواقيت جديدة لعمل مكاتب البريد خلال رمضان

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الإثنين، عن مواقيت جديدة لعمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان، حيث تم تقسيم المواقيت حسب ثلاثة مناطق من الوطن، وفقا للاجراءات المقررة من طرف السلطات العمومية في كل منطقة.

وحسب ما أعلنت عنه المؤسسة فقد حدد مواقيت العمل بمناطق الشمال من السبت إلى الخميس من 8.30 سا إلى 15 سا ومن السبت إلى الأربعاء من 8.30 سا إلى 14 سا والخميس من 8.30 إلى 12 سا.

أما فيما يخص ولاية البليدة فستكون من السبت إلى الخميس من 8.30 سا إلى 12.30، وفيما يخص مناطق الجنبوب بكل من أدرار، تمنراست، اليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي فستكون من السبت إلى الخميس من 7.30 سا إلى 14.30 سا ومن السبت إلى الأربعاء من 8.30 إلى 14 سا والخميس من 8.30 إلى 12 سا