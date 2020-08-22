بريد الجزائر يطلق خدمة باي لتطوير التجارة الالكترونية

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة جديدة للدفع الالكتروني، عبر رمز الاستجابة السريعة المسمى ب”بريد باي ” الذي يعتمد

على تقنية فارقة لرموز ثنائية الأبعاد تدعى برمز الإستجابة السريعة بهدف تطوير التجارة الالكترونية حسبما أفاد بيان لبريد الجزائر .

وتتم هذه الخدمة عن طريق نسخ رمز الإستجابة المخصص للتاجر عبر تطبيق بريد موب وأضاف البيان أن من شروط استخدام هذه التقنية، على التاجر الانخراط عبر تقديم ملف ببريد الجزائر للحصول على الخدمة مع ضرورة حصوله على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، بالاضافة الى الزامية التصريح عن رقم هاتفه على مستوى بريد الجزائر ,وتهدف الخدمة الجديدة لبريد الجزائر الى تطوير التجارة الإلكترونية بالاعتماد على الهاتف المحمول.