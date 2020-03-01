بريد الجزائر: “قسيمات السيارات متوفرة بجميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، لصالح أصحاب السيارات السياحية، النفعية أو سيارات نقل المسافرين، أن قسيمة السيارات لسنة 2020، عن توفر على مستوى جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لبريد الجزائر، أن القسيمات متوفرة خلال الفترة الممتدة من 01 مارس إلى غاية 31مارس 2020.

ودعت بريد الجزائر أصحاب السيارات إلى التقرب من مكاتب البريد لاقتناء هذه القسيمة، مؤكدة لهم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسير هذه العملية في أحسن الظروف.

كما طمأنت المؤسسة، بضمان توفير القسيمة، طيلة الفترة المذكورة أعلاه، ومن أجل تفادي تشكيل طوابير في مكاتب البريد، دعت المؤسسة أصحاب السيارات إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة للقيام بعملية الاقتناء.