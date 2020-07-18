بريد إلكتروني لاستقبال إنابات المحامين

* الجلسات المبرمجة لشهر أوت، تؤجل تلقائيا إلى سبتمبر

أصدرت منظمة محاميي الجزائر، بيانا حول مخرجات اللقاء الطارئ الذي عقد مع الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بشأن التدابير التنظيمية التي يتعين اتخاذها، لمواجهة جائحة كوفيد-19، والمتعلقة بسير الجلسات على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له.

وأفاد البيان، أنه قد تقرر خلال الاجتماع، تقسيم جداول الغرف و الفروع لدى انعقاد الجلسات إلى قسمين، وتقرر المناداة على القضايا ذات الرقم الفردي أولا ثم ترفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، مشيرة بأن الجلسات بعد ذلك ستتواصل في الملفات ذات الأرقام الازدواجية تفاديا للاكتظاظ.

وأضاف البيان ذاته، أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على أن الجلسات المبرمجة لشهر أوت، تؤجل تلقائيا إلى شهر سبتمبر، على أن يستثنى مما تقرر، قضايا جنح الموقوفين، والقضايا الاستعجالية.

في حين، كشفت المنظمة، على صعيد متصل، أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لكل الجهات القضائية، التابعة لمجلس قضاء الجزائر، لاستقبال إنابتهم، وهذا لتفادي تنقل المحامين عبر مختلف هذه الجهات القضائية، و تواجدهم بالجلسات حماية لأنفسكم و محيطهم، خلال الفترة الممتدة من 19 جويلية إلى 30 أوت. المقبل

وأوضحت ذات المنظمة، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية، على الفايسبوك، أن على المحامين المعنيين، احترام كافة الشروط المحددة، تسهيلا لعمل الزملاء، وحماية لهم أيضا تحت ” مسؤولية ” كل مرسل، واضعة البريد الالكتروني الخاص بكل محكمة على مستوى الجزائر العاصمة، تحت تصرفهم

كما ذكر نفس المصدر، شروط الاستعمال هذه الخدمة، والتي تمثلت فيما يلي: إرسال الإنابة 24 ساعة قبل تاريخ الجلسة، كتابة البيانات الخاصة : اسم الزميل ، منظمته ، عنوانه المهني، رقم الهاتف، مشيرة أنها لا تقبل الإنابات المتعلقة بالقضايا الجزائية ” تقديمية ، تحقيق ، جلسة الموقوفين و القضايا الاستعجالية”.

مع تحديد مضمون الإنابة بدقة و بالشكل الذي يسهل عمل الزملاء، على جانب نسخ العرائض “بي دي أف” ، وبشكل جيد سواء باستعمال آلة مصورة رقمية أو تطبيق على الهاتف مثل camscanner ، على أن تودع الملفات بكتابة الضبط أو بمكتب المحامين، مع إرسال رسالة عبر البريد 24 ساعة قبل الجلسة لتأكيد الإيداع، موضحة أنه سيتم مراسلة المعنيين بمآل الإنابة مساء نفس اليوم، مع تمكينهم من المقالات “بي دي أف” ، حيث يتلقون مقالاتهم عبر مكاتب المحامين بنفس الجهة القضائية، و يتم الاتصال بهم لضمان تمكينكم منها، مشيرين في ذات السياق، أنه لا تخضع الإنابة المتعلقة ” بالمعلومات ” بآجال ” الرد ” المحددة أعلاه، بل يراعى فيها قدرة الزملاء و تفرغهم.

وشددت منظمة محاميي الجزائر، إن مخالفة الشروط و الإشكال المحددة أعلاه أو إغفال البيانات الواجب وضعها يتحمل مسؤوليتها المرسل ، داعية إياهم بالمناسبة، إلى التفاعل و اعتماد إرسال إنابتهم عبر البريد الإلكتروني، و الاستجابة لعدم التنقل عبر هذه الجهات القضائية، أو التواجد بالجلسات إلا للضرورة القصوى، حماية لصحتكم و سلامة عائلاتكم.

مريم خميسة