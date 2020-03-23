كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, مساء أمس الاثنين, أنه تقرر “وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد منتج محليا”, يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة.

وقال بن بوزيد في لقاء إعلامي أنه “استنادا لتجارب بعض الدول قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد منتج محليا ومستورد أيضا, يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة وهو متوفر حاليا بالكميات الكافية”.

وكشف الوزير بالمناسبة عن عملية تجديد “مستمرة” لمخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول, وهذا بفضل كل التسهيلات, على حد قوله, التي اعتمدتها الحكومة لعملية استيراد هذه المواد ،كما أوضح في هذا السياق أنه “تم تنصيب” خلية لدى الوزير الأول تتكفل بهذه العملية, معلنا أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات التحضيرية لفتح ثلاثة ملحقات لمعهد باستور لتشخيص فيروس كوفيد 19.

وأكد بن بوزيد أن ملحقة وهران دخلت حيز الخدمة ابتداء من أمس الاثنين في حين أن ملحقة قسنطينة ستكون حيز الخدمة يوم الأربعاء وأن ملحقة ورقلة ستنطلق في الخدمة خلال الأسبوع القادم وفي هذا الخصوص, أراد الوزير طمأنة المواطنين قائلا أن الدولة مجندة كليا من خلال مؤسساتها للتصدي لهذا الوباء العالمي, ملحا على أنها “قادرة” على وضع حد لتفشي الوباء إذا تم احترام قواعد النظافة التي يوصي بها الخبراء.

ومن جهة أخرى, لم يفوت ذات المسؤول السانحة للتعبير عن شكره لكل رجال الأعمال ومسؤولو المؤسسات في القطاع العام والخاص على عملهم التضامني الذي “نشهده يوميا من خلال, كما قال, العمليات التبرعية للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي”.

كما عبر عن شكره إلى الجمعيات وممثلي المجتمع المدني على عملهم التحسيسي, مقدما التحية الخاصة لأعوان ومصالح النظافة وجمعيات البيئة على كل حملات النظافة التي يقومون بها بهدف وقف انتشار الوباء.