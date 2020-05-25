بروتوكول صحي خاص بموسم الاصطياف قريبا

سيتم خلال “الايام المقبلة” الاعلان الرسمي عن بروتوكول صحي يجرى انجازه من طرف لجنة تقنية تتشكل من خبراء واخصائيين ومتعاملين في مجال السياحة وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وتفادي انتشار فيروس كورونا لاسيما خلال موسم الاصطياف المقبل, كما كشف عنه مستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, عبد القادر غوتي.

و أوضح غوتي أن هذه اللجنة التقنية التي نصبت مؤخرا على مستوى الوزارة على “وشك الانتهاء من تحضير هذا البرتوكول الصحي الذي يحتوي على جملة من القواعد الاحترازية والوقائية والصحية موجهة للمؤسسات الفندقية وكذا للوكالات السياحية ولكل المتعاملين الاخرين تحسبا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي واعادة بعث النشاط السياحي في ظروف صحية امنة لاسيما مع اقتراب موسم الاصطياف”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية