برنت يقترب من 43 دولار للبرميل .. النفط يتعافى مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

تباينت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف من تخمة المعروض في السوق، أذكتها زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، قابلها تراجع في مخزونات البنزين مما عزز الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ظل إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

وارتفع خام برنت 12 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 42.75 دولار للبرميل، بعدما نزل إلى 42.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 40.34 دولار للبرميل، مقلصة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق.

وسجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة أكبر بكثير من المتوقع عند 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمعهد البترول الأمريكي، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل