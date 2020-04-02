برنت الى 32 دولار .. أسعار النفط تقفز بـ 30 بالمئة

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثين بالمئة، في طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق، على خلفية تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي عن خفض إنتاجي بين عشرة ملايين و15 مليون برميل، بحسب ما نقلته وكالات اخبارية مختصة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار بما يوازي 33 بالمئة إلى 32.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.62 دولار أو 33 بالمئة إلى 26.93 دولار.

يضع ذلك برنت على الطريق نحو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.