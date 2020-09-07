برناوي يطعن في رفض ترشحه لرئاسة” الكوا”

ج.ن

تقدم رؤوف سليم برناوي، بطعن في قرار رفض ملف ترشحه لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية” الكوا” في الجمعية الانتخابية المقررة يوم 12 سبتمبر 2020.

وأودع وزير الشباب والرياضة السابق الطعن أمس الأحد، لدى الأمانة العامة للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وفي حال رفض طعنه، يحق لبرناوي، التقدم بشكوى لدى محكمة تسوية النزاعات الرياضية الجزائرية، وفي حال عدم” رضاه يمكن له اللجوء للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (تاس)، دون أن يمس ذلك بالمسار الانتخابي الجاري.

يذكر ان اللجنة التنفيذية لـ” الكوا” قبلت ملفات 4 مترشحين وهم سمية فرقاني، عبد الرحمان حماد، مبروك قربوعة وسيد علي لبيب، بينما رفضت ملف برناوي، لافتقاده صفة عضو الجمعية العامة، بحجة مخالفته لأحكام المادة 62 من قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، والمادة 17 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية.