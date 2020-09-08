برناوي: “الحماية المدنية قامت بعدة تدخلات جراء ارتفاع منسوب المياه ولم تسجل أي خسائر بشرية “

كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الحماية المدنية قامت بعدة تدخلات خصوصا على مستوى المدن الشمالية جراء تساقط الأمطار منذ ليلة أمس الإثنين.

وأكد نسيم برناوي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو ضحايا اليوم، في حين تم تسجيل وفاة واحدة لطفل جرفته السيول بولاية الوادي أمس الإثنين.

وأشار برناوي إلى أن الأمطار المتساقطة تسببت في غلق عدة طرق بالعاصمة، كما أن منسوب المياه بلغ إلى حدود 50 سنتيمترا، ومصالح الحماية تدخلت من أجل امتصاص المياه وتسهيل حركة المرور.